Der Small-Cap-Index Russell 2000 ist in diesem Jahr bisher um rund 20 Prozent gesunken, verglichen mit knapp zehn Prozent Minus beim Dow Jones und 20 Prozent Minus beim S&P 500. Der Nasdaq Composite hat 33 Prozent an Wert verloren.

Zu den bevorzugten Vermögenswerten gehörten demnach Long-Positionen in Rohstoffen-Werten, Value-Titel, Schwellenländer-Papieren und Small Caps. Dagegen würden Short-Positionen in Anleihen sowie Growth- und Tech-Aktien aufgebaut.

Hartnett und sein Team haben sich auf kleinere Unternehmen konzentriert und festgestellt, dass die Stagflation bis Ende der 1970er Jahre anhielt, der Inflationsschock jedoch 1973/74 beendet war. Das war der Zeitpunkt, als die Anlageklasse "in einen der größten Bullenmärkte aller Zeiten eintrat". Die Analysten sind der Ansicht, dass Small Caps auch in den "kommenden Jahren der Stagflation" eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen werden.

Die Strategen der Bank of America sehen derzeit weiterhin ein makroökonomisches Umfeld, das die gefürchtete Kombination aus hoher Inflation und stagnierendem Wachstum widerspiegelt. Die Stagflation stehe zwar vor der Tür, aber wenn sich die Geschichte wiederholt, gebe es auch einen Lichtblick für einige, bestimmte Aktien, so die Analysten.

Die 70er Jahre sind ein Beweis dafür, dass es trotz Stagflation einen Lichtblick für einige Aktien geben könnte, so die Analysten der Bank of America. Passend dazu haben wir eine aussichtsreiche Aktie mit Traumdividende.

Outperformance Bank of America: Das wird der nächste große Bullenmarkt – plus ein "Geheimtipp"!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer