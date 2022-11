Nano One stellt vierteljährliche Fortschrittsupdate bereit und gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt

Nano One hat seinen untestierten verkürzten Zwischenabschluss (den „Abschluss“) sowie die Diskussion und Analyse des Managements für das dritte Geschäftsquartal, das am 30. September 2022 („Q3/2022“) endete, eingereicht und freut sich, die folgenden Highlights aus dem Q3/2022 zu präsentieren.

Q3 2022: Highlights

- Betriebskapital 45,8 Mio. CAD, Kassenbestand 45,9 Mio. CAD

- Durchführung der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

- Erhalt von staatlichen Fördermitteln in Höhe von 1,8 Mio. CAD

- Erteilung von zwei weiteren Patenten

Meilensteine des Unternehmens im dritten Quartal 2022

Validierung von Manganmetall im M2CAM-Verfahren

Im September 2022 präsentierten das Unternehmen und die Firma Euro Manganese Inc. („Euro Mangan“) gemeinsam einen Kathodenrohstoff, der direkt aus dem von Euro Manganese hergestellten elektrolytischen Manganmetall unter Einsatz des von Nano One entwickelten One-Pot-Verfahrens produziert wird. Mit dem patentierten One-Pot-Verfahren von Nano One können Kathodenrohstoffe direkt aus Metallen („M2CAM“) und Lithiumkarbonat erzeugt werden, was die Komplexität, die Kosten und auch die Umweltbelastung verringert.

Die entsprechenden Ergebnisse stehen im Einklang mit den Anforderungen, die Automobilbatteriehersteller in Europa und Nordamerika an nachhaltig gewonnene kritische Rohstoffe sowie ökologisch überlegene und differenzierte Lieferketten stellen. Beide Unternehmen entwickeln gemeinsam wirtschaftlich tragfähige und ökologisch nachhaltige Anwendungen für hochreines elektrolytisches Manganmetall („HPEMM“) als einen von mehreren Ausgangsstoffen für die Herstellung von aktiven Kathodenmaterialien, wie sie in Lithiumionenbatterien verwendet werden.