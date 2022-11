"Clean Planet Energy" kooperiert mit "Crossroads Real Estate", um zehn neue, hochmoderne Recyclinganlagen in ganz Großbritannien zu errichten (FOTO)

LONDON (ots) - "Clean Planet Energy" hat heute ein neues Joint-Venture mit der

privaten Beteiligungsgesellschaft "Crossroads Real Estate" angekündigt, um das

neue Vorzeigeobjekt von "Clean Planet Energy", das ecoPlant, das derzeit in

Teesside im Nordosten Englands gebaut wird, zu finanzieren. Dies wird die erste

von zehn neuen ecoPlants sein, die "Crossroads Real Estate" und "Clean Planet

Energy" gemeinsam im gesamten Vereinigten Königreich errichten und betreiben

wollen.



Das soeben gegründete Joint-Venture, mit dem die Plastikmüllkrise bekämpft

werden soll, könnte zu neuen britischen Investitionen in Höhe von über 400 Mio.

britischen Pfund führen, die plangemäß für den künftigen Bau dieser Anlagen

eingesetzt werden sollen. Zehn verschiedene Standorte in Lincolnshire,

Gloucestershire, Lancashire und Südwales wurden als potentiell geeignet für die

Errichtung der ersten zehn Anlagen identifiziert. Weitere Standorte werden

erkundet und diesbezügliche Ankündigungen werden in den kommenden Monaten

folgen.