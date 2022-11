NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 32,50 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Gordon senkte seine US-Umsatzschätzungen für das Krebsmittel Monjuvi in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich. Zudem berücksichtigt der Experte jüngste Forschungsrückschläge der Kooperationspartner des Antikörperspezialisten etwa mit Blick auf Alzheimer./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 22:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2022 / 00:15 / GMT

Die Morphosys Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 15,00EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 18 Euro