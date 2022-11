Core One Labs bereitet sich auf die kommerzielle Produktion von Psilocybin in API-Qualität vor; der erste Produktionslauf in der GMP-Anlage ist für Januar geplant

Vancouver, British Columbia, Kanada - 18. November 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass für Januar 2023 der erste Produktionslauf seines Psilocybin in Arzneistoff-Qualität (Active Pharmaceutical Ingredient, API) in einer GMP-konformen (Good Manufacturing Practices, GMP) Anlage geplant ist, um die kommerziellen Produktionskapazitäten des Unternehmens zu testen.

Nach einem erfolgreichen kommerziellen Produktionsversuch beabsichtigt das Unternehmen, in Richtung einer vollständigen kommerziellen Produktion seines Psilocybins in API-Qualität und anderer psychedelischer Wirkstoffe voranzuschreiten. Die kommerzielle Produktion könnte dazu führen, dass Core One in der Lage ist, qualitativ hochwertige psychedelische Wirkstoffe herzustellen und dann an lizenzierte medizinische Kliniken und Fachleute sowie an klinische Forscher und andere Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit psychedelischem Schwerpunkt in ganz Kanada und möglicherweise auch international zu liefern.

„Core One ist auf Kurs mit der ersten Phase der Erprobung seiner kommerziellen Fähigkeiten für hochwertiges Psilocybin. Wir rechnen mit positiven Ergebnissen hinsichtlich der kommerziellen Fähigkeiten von Core One und bewegen uns schnell in Richtung Kommerzialisierung unserer Produkte; ein Meilenstein, der unserer Erwartung nach potenzielle Investoren anziehen und unsere derzeitigen Aktionäre zufriedenstellen wird“, sagte Joel Shacker, CEO von Core One.

Angesichts fortschreitender Entwicklungen und Veränderungen in der Psychedelika-Branche wie der Einführung des Special Access Program (SAP) von Health Canada und der wachsenden Zahl von Kanadiern, die den Einsatz von Psilocybin-gestützter Therapie bei tödlichen und schweren Erkrankungen unterstützen, würden der geplante Test im Januar 2023 von Core One und die darauffolgenden kommerziellen Produktionspläne das Unternehmen dieser einzigartigen Chance näher bringen.

Die Canadian Psychedelic Association veröffentlichte die Ergebnisse einer Umfrage von Nanos Research, die ergab, dass „82 % der Kanadier die Anwendung einer Psilocybin-gestützten Therapie bei Menschen im terminalen Krankheitsstadium befürworten und 78 % eine Regierung unterstützen würden, die eine solche legalisieren würde“[i]. Die zunehmende Anwendung Psychedelika-gestützter Therapien in Kanada spiegelt das globale Wachstum des Markts für psychedelische Arzneimittel wider, der zwischen 2022 und 2029 mit einer CAGR von 13,3 % wachsen soll und bis 2029 voraussichtlich $6,4 Milliarden erreichen wird[ii].