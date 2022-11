Loftware bringt auf der jährlichen Convergence-Konferenz mehr als 2.100 Fachleute aus den Bereichen Lieferkette und Etikettierung zusammen

PORTSMOUTH, New Hampshire, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- Loftware, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management gab heute bekannt, dass an der Convergence 2022 mehr als 2.100 professionelle Teilnehmer aus den Bereichen Etikettierung, Verpackungsdesign und Lieferkette teilgenommen haben. Damit war die diesjährige Konferenz die größte Veranstaltung für Etikettierung und Artwork Management des Jahres und die erfolgreichste Convergence in der Geschichte von Loftware. Teilgenommen haben Mitarbeiter von 1.124 Unternehmen aus 32 Branchen und 92 Ländern.

Die dreitägige virtuelle Veranstaltung bot mehr als 45 Sitzungen für Endanwender sowie Vertriebs- und Allianzpartner von Loftware, in denen die neuesten Vordenker und aufkommenden Technologien vorgestellt wurden, die sich auf zukunftsweisende und innovative Etikettierlösungen konzentrieren. Zu den Rednern gehörten Vertreter von Gartner, GS1 US, SAP, VDC Research, Epson, Videojet, Domino und viele mehr. Neben Podiumsdiskussionen, aufschlussreichen Präsentationen und wertvollen Gelegenheiten zum Networking konnten die Teilnehmer an Live-Produktdemos von Loftware Spectrum, Loftware NiceLabel, Loftware Smartflow und Loftware Prisym 360 sowie an geführten Besichtigungen teilnehmen, die Lösungen vorstellten.

„Wir möchten uns bei allen bedanken, die an der diesjährigen Rekordveranstaltung teilgenommen haben. Ich denke, die hohe Beteiligung an der Convergence 2022 zeigt, dass die Branchenprofis immer mehr Interesse daran haben, neue Wege zu erkunden, um ihr Geschäft und ihre Lieferkette durch Best Practices im Bereich der Etikettierung zu verändern", erklärte Bob O'Connor, President und CEO von Loftware. „Wir hoffen, dass die Teilnehmer die Strategien, neuen Beziehungen und Einsichten entwickelt haben, die für das Wachstum ihrer Betriebe jetzt und in Zukunft notwendig sind. Während unsere Kunden und Partner ihren Weg in Richtung hervorragende Etikettierung fortsetzen, steht das gesamte globale Team von Loftware immer zur Verfügung, um bei jedem Schritt auf diesem Weg zu helfen und zu unterstützen."