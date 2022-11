JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe im dritten Quartal mit dem Nettoergebnis positiv überrascht, den operativen Ausblick nach oben hin eingeengt und seit Jahresbeginn bereits das zweite Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro angekündigt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie habe immer noch deutlich Luft nach oben. Allerdings habe sich die Ergebnisqualität verschlechtert./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 13:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 203,4EUR gehandelt.



