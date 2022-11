PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben den Handel am Mittwoch mehrheitlich etwas tiefer beendet. Die am Vortag gefragten Öltitel gaben nach. Am Aktienmarkt in Moskau wurden Gewinne verbucht.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer