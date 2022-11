Anleger setzen demnach auf Verluste bei einer Handvoll Krypto-Aktien, darunter Block, Coinbase, MicroStrategy, Robinhood, Marathon Digital, Riot Blockchain, Silvergate Capital und Bakkt. Allein in der vergangenen Woche wurden neue Leerverkäufe im Wert von 55 Millionen US-Dollar getätigt, so die Analyse von S3. Auf Block und Coinbase fiel demnach mit 27 Millionen US-Dollar fast die Hälfte der Gesamtsumme.

"Die gescheiterte Krypto-Börse FTX von Sam Bankman-Fried und der daraus resultierende Konkurs haben Kryptowährungen und die Krypto-Industrie in einen volatilen Zyklus von Preisbewegungen gestürzt", so S3 Partners. Und weiter: "Das Leerverkaufen dieser Krypto-Aktien war im Jahr 2022 ein sehr profitabler Trade."

Die Stimmung am Krypto-Himmel hat sich spätestens mit dem Untergang von FTX verdunkelt. Das Unternehmen galt als stabile Größe in der Branche. Die Krypto-Szene reagierte entsetzt auf die Pleite, der Bitcoin fiel in der Folge auf unter 17.000 US-Dollar. "Selbst für Historiker, die sich mit Unternehmensbetrug befassen, übersteigt das Ausmaß und die Dreistigkeit des Betrugs von FTX die Vorstellungskraft", sagte Matt Weller, Global Head of Research bei FOREX.com und City Index.

Auch Krypto-Aktien haben gelitten. Die Aktien von Coinbase und Silvergate sind in diesem Jahr um rund 80 Prozent gesunken, während die Titel von MicroStrategy um über 65 Prozent gefallen sind. Das Vertrauen der Wall-Street-Analysten in diese Aktien schwindet zusehends. So habe Coinbase beispielsweise laut Bloomberg die niedrigste Anzahl von Kaufempfehlungen seit August 2021.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

