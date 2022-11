Die Edelmetalle reagierten positiv auf die gestrige Veröffentlichung des Protokolls zur FOMC-Sitzung vom 01.11. / 02.11. Silber konnte sich von den 21 US-Dollar lösen und nimmt nun erneut die so wichtige Zone um 22 US-Dollar ins Visier.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 12.11. hieß es unter anderem „[…] Silber gelang es in den letzten Wochen, im Bereich um 18 US-Dollar (VI) einen massiven Boden auszubilden, der auch als Sprungbrett für den aktuell zu beobachtenden Aufwärtsimpuls diente. Spätestens mit der Rückeroberung der 20er Marke (V) erhöhte sich die Relevanz dieses Vorstoßes. Der Sprung über die 21 US-Dollar (IV) machte schließlich den Weg in Richtung 22 US-Dollar frei. Mit dem Bereich 22,0 US-Dollar / 22,5 US-Dollar wartet nun allerdings eine große Herausforderung. Kurzum. Silber hat das Momentum aktuell auf seiner Seite. Ein Ausbruch über die Zone 22,0 US-Dollar / 22,5 US-Dollar könnte sich als Weichenstellung in Richtung 23,4 US-Dollar (II) oder gar in Richtung 24 US-Dollar (I) entpuppen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf 21 US-Dollar begrenzt bleiben.“

Damals gelang es Silber nicht, das Momentum zu nutzen und die Widerstandszone 22,0 US-Dollar / 22,5 US-Dollar aufzubrechen und so ein frisches Kaufsignal zu installieren. Gewinnmitnahmen setzten stattdessen ein. Kurzzeitig geriet hierbei der Unterstützungsbereich um 21 US-Dollar in arge Bedrängnis.

Mit der Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls verlagerte sich das Handelsgeschehen wieder in Richtung 22 US-Dollar. Bislang gelingt es Silber jedoch nicht, diese Zone entscheidend unter Druck zu setzen.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei. Ein Ausbruch über die Zone 22,0 US-Dollar / 22,5 US-Dollar würde Silber weiteres Aufwärtspotential in Richtung 23,4 US-Dollar oder gar in Richtung 24 US-Dollar bescheren. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf 21 US-Dollar begrenzt bleiben.