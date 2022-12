Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: Im- und Exporte 10/22

08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 10/22

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 11/22

11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 10/22

12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 10/22

14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 11/22

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 02.12.2022 Zeit Land Relev. Termin 02:30 JPN Bank von Japan Präsident Kuroda spricht 03:40 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 08:00 DEU Handelsbilanz 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 CAN Beschäftigungsquote 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht 14:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung 14:30 USA Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 16:15 USA Fed Mitglied Charles L. Evans spricht



