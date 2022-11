HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 51,80 auf 49,05 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. "Gutes Unternehmen, schwierige Branche", schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Aktie des Dialysespezialisten. Im Aktienkurs sollten die Herausforderungen aber überaus deutlich eingepreist sein./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 29,78EUR gehandelt.



