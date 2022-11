Was für eine Rebound-Rallye. Nach einem schwachen Wochenauftakt legen China-Aktien am Dienstag massiv zu. Der Hang Seng China Enterprises Index stieg um 6,2 Prozent. Der Hang Seng Index stieg um 5,2 Prozent, während der Hang Seng Tech Index um 7,66 Prozent zulegte. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite um 2,31 Prozent auf 3.149,75 Punkte und der Shenzhen Component stieg um 2,4 Prozent auf 11.089,01 Punkte. Der CSI 300 beendete den Tag mit einem Plus von 3,1 Prozent, dem besten Ergebnis seit mehr als drei Wochen.

Chinesische Aktien, die in den USA notiert sind, bauen ihre Gewinne vom Montag vorbörslich weiter aus. Der Nasdaq Golden Dragon China Index ist im November bisher um 23 Prozent gestiegen und steuert damit auf sein größtes monatliches Plus aller Zeiten zu.