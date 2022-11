In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 hieß es unter anderem „[…] Letztendlich kam der Bewegung im Bereich von 10.440 Punkten zum Stehen. Offenkundig fand damit gleichzeitig eine Marktbereinigung statt, denn der Nasdaq 100 startete daraufhin einen Erholungsversuch. Nach einem zähen Kampf mit dem Kursbereich um 11.000 Punkten brach der Index schließlich durch. In den letzten Handelstagen löste sich der Nasdaq 100 von den 11.000 Punkten und erreichte kürzlich mit dem Bereich von 11.650 Punkten einen weiteren wichtigen Widerstandsbereich. Unter anderem verläuft hier auch der kurzfristig relevante Abwärtstrend (grün). Kurzum. Um die Erholung und damit die Bodenbildung weiter voranzubringen, muss es aus charttechnischer Sicht für den Index nachhaltig über die 11.650 Punkte gehen. Rücksetzer unter die 11.000 Punkte sind dagegen zu vermeiden. Zahlreiche Preis- und Konjunkturdaten sowie die Vielzahl an Quartalsberichten und nicht zuletzt die in der nächsten Woche anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank kreieren eine spannende und herausfordernde Gemengelage.“.



Zum damaligen Zeitpunkt (Ende Oktober) verpasste es der Nasdaq 100, die 11.650 Punkte nachhaltig zu überwinden. Stattdessen drehte der Index noch einmal eine „Ehrenrunde“ und lief hierbei in Richtung 10.600 Punkte. Im Ergebnis bildete sich damit ein zweites Tief aus, das dem Nasdaq 100 aus charttechnischer Sicht Stabilität verlieh.

Nach dem erfolgreichen Test nahm die Erholung Schwung auf. Dem Nasdaq 100 gelang es in rascher Reihenfolge, wichtige Widerstände zurückzuerobern. Die Rückkehr über die 11.000 Punkte rückte die Zone 11.500 / 11.650 Punkte erneut in den Fokus. Dieses Mal gelang dem Index der Sprung über diese Hürde. Der Weg in Richtung 12.000 Punkte war frei. Im Anschluss entwickelte sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 12.000 Punkte auf der Oberseite sowie 11.500 Punkte auf der Unterseite. Noch immer bewegt sich der Nasdaq 100 innerhalb dieser Range.

Kurzum. Trotz robuster Rahmenbedingungen verpasste es der Nasdaq 100 zuletzt, die 12.000 Punkte unter Druck zu setzen. Eine erfolgreiche Ausdehnung der Bewegung über die 12.000 Punkte hinweg würde die Bodenbildung entscheidend voranbringen. So aber bleiben in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Erholung (noch) Fragezeichen. So wäre ein Rücksetzer unter die 11.500 Punkte bereits als ein Warnzeichen zu interpretieren.