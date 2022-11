Karrieremesse X-DAY 2022 Rutronik eröffnet Nachwuchstalenten Einstiegsmöglichkeiten und Berufsperspektiven

Ispringen (ots) - Die regelmäßige Präsenz auf Firmenkontaktmessen,

Informationsveranstaltungen und Berufsorientierungstagen ist für das

Recruiting-Team der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH entscheidend bei der

Suche nach passenden Nachwuchskräften. Schüler, Auszubildende und Studierende

können sich dort über die zahlreichen Chancen und Perspektiven informieren, die

sich ihnen bei einem der weltweit führenden Distributoren für elektronische

Bauteile bieten. Bereits im Oktober und November 2022 beantworteten die

Recruiter von Rutronik den Studierenden der Hochschulen Pforzheim und Karlsruhe

in persönlichen Gesprächen zahlreiche Fragen rund um den Karrierestart im

Unternehmen. Im Dezember folgt mit dem 37. X-DAY an der Hochschule Pforzheim

eine weitere wichtige Firmenkontaktmesse, zu der Rutronik interessierte

Berufseinsteiger an seinen Messestand einlädt.



X-DAY startet am 7. Dezember 2022 an der Hochschule Pforzheim