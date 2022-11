PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Mittel- und Osteuropas haben am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Die bestimmende Frage bleibt weiter, in welchem Ausmaß die internationalen Notenbanken mit Zinsschritten gegen die hohe Inflation vorgehen. Mit Spannung erwartet wird vor diesem Hintergrund die am Abend anstehende Rede des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell und die darauf folgende Veröffentlichung des Konjunkturberichts Beige Book der Notenbank.

Der Prager PX sank um 0,20 Prozent auf 1215,30 Punkte. Die Aktien der meisten tschechischen Standardwerte bewegten sich kaum. Gebremst wurde der PX vor allem vom Minus von 0,5 Prozent der Titel der Erste Group .