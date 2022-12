In einem Tweet fordert der Tesla-CEO und Twitter-Besitzer die Fed auf, "die Zinssätze sofort zu senken" oder zu riskieren, "die Wahrscheinlichkeit einer schweren Rezession zu verstärken".

Musk äußerte sich in einem Gespräch mit Tesmanian-Mitbegründer Vincent Yu, an dem sich auch andere beteiligten.

Im weiteren Verlauf des Threads merkt Sven Henrich, Gründer von NorthmanTrader, an, dass die Fed "die Inflation zu lange zu leicht genommen hat und nun aggressiv in das höchste Schuldenkonstrukt aller Zeiten hineinsteuert, ohne die Verzögerungseffekte dieser Zinserhöhungen zu berücksichtigen, mit dem Risiko, dass sie den angerichteten Schaden wieder zu spät erkennt." Musk antwortete: "Genau."

Dies ist nicht das erste Mal, dass Musk vor dem drohenden wirtschaftlichen Untergang warnt. In einem ähnlichen Gespräch vom 24. Oktober schätzte der reichste Mann der Welt, dass eine globale Rezession "bis zum Frühjahr '24" dauern könnte. Diese Vorhersage erfolgte inmitten einer Reihe von Warnungen anderer Wirtschaftspersönlichkeiten, darunter Jeff Bezos, JPMorgan-CEO Jamie Dimon und Goldman Sachs-CEO David Solomon.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell bestätigte am Mittwoch, dass kleinere Zinserhöhungen wahrscheinlich bevorstehen und im Dezember beginnen könnten. Er warnte jedoch, dass die Geldpolitik wahrscheinlich noch einige Zeit restriktiv bleiben werde, bis echte Anzeichen für Fortschritte im Kampf gegen die Inflation zu erkennen sind: "Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt ist", so Powell bei einer Rede der Brookings Institution in Washington, D.C.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion