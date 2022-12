EUR/USD - Kursziel der Long-Position erreicht

Zuvor hieß es im Insight: "Den für den kurzfristigen Kursverlauf wichtigen 10er-EMA im Tageschart im Bereich von aktuell 1,032 USD konnte das Währungspaar bisher weiterhin verteidigen und deutet damit kurzfristige Stärke an. Sowohl am Vortag als auch im bisherigen Handel am heutigen Mittwoch konnte EUR/USD im Tagestief den 10er-EMA verteidigen. Es sind weiter steigende Kurse zu erwarten." Das hat alles gepasst. Die Long-Position hat das Kursziel erreicht.

Trading-Strategie: