Die Guidance wurde zum 30.09. angepasst und das Management erwartet nun ein Umsatzwachstum von 25% (zuvor: 30% bis 40%) bei einem EBITDA in Höhe von 6 Mio. EUR (bisher: 6 bis 10 Mio. EUR). Hintergrund für die Guidance-Anpassung ist die Verschiebung der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie (EU-Direktive 2019/1937) in nationales Recht. Das Gesetz soll noch dieses Jahr verabschiedet werden, jedoch dürften die hieraus resultierenden Umsatzeffekte deutlich geringer als bisher erwartet ausfallen und damit Umsatzverschiebungen vorliegen. Europaweit stehen noch weitere Länder vor der Umsetzung der Direktive (siehe nachfolgende Karte), was für EQS jeweils einen Umsatzsprung bedeuten dürfte.



Im Rahmen der Verschiebung der Gesetzesumsetzung haben wir unsere Prognose angepasst und erwarten nun Umsatzerlöse in Höhe von 62,80 Mio. EUR (bisher: 69,91 Mio. EUR) im laufenden Geschäftsjahr 2022, gefolgt von 83,00 Mio. EUR (bisher: 90,30 Mio. EUR) im Jahr 2023 und 103,55 Mio. EUR (bisher: 110,00 Mio. EUR) im Jahr 2024.



Das Umsatzwachstum sollte durch die Megatrends Digitalisierung, Regulierung und auch von steigenden ESG-Anforderungen getrieben sein.

Durch das Geschäftsfeld Compliance zielt die EQS Group auch stark auf nicht-börsennotierte Unternehmen ab. So zielt die

EU-Whistleblower-Richtlinie auf alle Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern ab, wodurch sich europaweit rund 300.000 potenzielle Kunden ergeben. Neben Deutschland sind auch noch andere europäische Länder der Pflicht die Direktive in nationales Recht umzusetzen noch nicht nachgekommen (siehe Grafik). In diesem Bereich konsolidiert EQS auch weiterhin den Markt. So wurde zum Ende 2017 das Schweizer Unternehmen Integrity Line GmbH übernommen und im Jahr 2018 das dänische Unternehmen Got Ethics A/S. Die größte Akquisition erfolgte dann Mitte 2021 mit der Business Keeper GmbH, die der deutsche Marktführer im Bereich Hinweisgebersysteme ist, bei der beispielsweise bereits die Hälfte der DAX-Unternehmen Kunden sind. Damit sollte die EQS Group bereits gut aufgestellt sein, um den paneuropäischen Markt zu adressieren und sich als Marktführer zu etablieren.

Der übrige Markt ist zerstreut ohne andere größere Marktteilnehmer. Es gibt zwei größere amerikanische Mitbewerber, welche jedoch durch die europäische Datenschutzregulierung erhebliche Markteintrittsbarrieren haben.

Die angepasste Umsatzerwartung wirkt sich auch auf die Ergebnisentwicklung aus und wir prognostizieren ein EBITDA in Höhe von 6,06 Mio. EUR (bisher: 7,73 Mio. EUR) im laufenden Geschäftsjahr 2022, gefolgt von 10,87 Mio. EUR (bisher: 19,82 Mio. EUR) im Jahr 2023, bzw. 19,16 Mio. EUR (bisher: 29,57 Mio. EUR) im Jahr 2024.



Über die häufig standardisierten Cloud-Lösungen können starke Skalierungs-Effekte vorliegen. Daher erwarten wir deutlich steigende Margen. Aktuell hat das Unternehmen noch sehr hohe Vertriebs- und Marketingausgaben. Diese sollte unseres Erachtens mittelfristig reduziert werden.



Aufgrund der leicht angepassten Prognose und hauptsächlich bedingt durch den gestiegenen risikolosen Zinssatz haben wir das Kursziel auf Basis unseres DCF-Modells auf 40,75 EUR je Aktie (bisher: 43,95 EUR) reduziert. Vor dem Hintergrund des weiterhin sehr hohen Upside-Potenzials von rund 70% vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.



