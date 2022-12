Ölpreise geben leicht nach - Starke Gewinne auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,76 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um 15 Cent auf 81,07 Dollar.

Damit hat sich der kräftige Preisanstieg seit Beginn der Woche vorerst nicht fortgesetzt. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa sechs Dollar je Barrel verteuert. In den vergangenen Tagen profitierten die Notierungen am Ölmarkt von einer etwas weniger strengen Corona-Politik Chinas, was Fachleute auch auf die Protestwelle in der Bevölkerung zurückführen.