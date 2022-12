Der tschechische PX fiel um 1,29 Prozent auf 1198,62 Punkte. Belastung für den wichtigsten Index in Prag kam vor allem aus dem Finanzbereich. Komernci Banka büßten 2,1 Prozent ein und die Aktionäre der auch in Tschechien notierten österreichischen Bank Erste Group mussten ein Minus von 1,1 Prozent hinnehmen. Im Energiebereich verloren zudem die CEZ-Titel um 2,3 Prozent zurück.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Mittel- und Osteuropas haben sich am Freitag einheitlich mit Verlusten in das Wochenende verabschiedet. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street war im Verlauf überwiegend eine negative Anlegerstimmung zu beobachten. Belastend werteten Experten international die veröffentlichten soliden US-Arbeitsmarktdaten, die die Angst vor klaren Zinserhöhungen in den USA wieder schürten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer