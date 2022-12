Obwohl aus dem Stand heraus die JD.com-Aktie noch an 65,00 und darüber 68,29 US-Dollar zulegen könnte, bildet der seit gut zwei Jahren anhaltende Abwärtstrend die wahre Herausforderung für das Papier. Erst oberhalb von 70,00/72,00 US-Dollar dürften sich die Anzeichen für weitere Kursgewinne an 80,00 und darüber 92,69 US-Dollar verdichten. Ein Kursrutsch unter 49,24 US-Dollar würde dagegen Abschlagsrisiken auf 41,56 US-Dollar merklich anheben.

Fazit:

Kurzfristig orientierte Anleger könnten durchaus auf einen Kursanstieg der JD.com-Aktie an 65,00 und darüber 68,29 US-Dollar beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN JS2XGV setzen. Aber erst weiter oben dürften mittelfristig entscheidende Long-Signale aufkreuzen. Für den ersten Fall würde sich bereits eine Renditechance von 148 Prozent ergeben, Ziel im Schein läge bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bei 1,49 Euro. Aufgrund der hohen Volatilität in dem Papier sollte bei einem Direktinvestment eine Verlustbegrenzung zunächst nicht höher als 55,85 US-Dollar gemessen am Basiswert angesetzt werden. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,31 Euro ergeben.