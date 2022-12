JPMORGAN stuft GSK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einem Entscheid in einem US-Rechtsstreit wegen des umstrittenen Medikaments Zantac auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Ein Richter habe Sachverständigenaussagen und angebliche Beweise der Kläger als unzulässig erklärt, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine sehr positive Entwicklung für den Pharmakonzern. Die am Markt für den Rechtsstreit eingepreisten Belastungen dürften deutlich reduziert werden./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 20:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 20:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,41 % und einem Kurs von 17,97EUR gehandelt.