Aufgrund des bereiten Wirkungsspektrums von CBD rechnen Prognosen in den kommenden Jahren mit einem rapiden Umsatzwachstum: Der weltweite Cannabidiol-Markt wurde 2021 auf 5,18 Milliarden Dollar geschätzt und könnte von 2022 bis 2030 mit einer jährlichen CAGR von 16,8 % wachsen.

Um das sehr attraktives Marktsegment CBD zu erschließen, entwickelt das kanadisch-israelische Unternehmen Innocan Pharma derzeit zwei Plattformen, die vor allem die Wirksamkeit von CBD optimieren sollen: Zum einen die CBD-beladene Liposomen-Plattform (“LPT”), die mittels Injektionen eine präzise Dosierung und lang anhaltende

Freisetzung von CBD in die Blutbahn ermöglicht. Zum anderen CBD-beladene Exosome (“CLX”), die das Potenzial für hochgradig synergistische Effekte regenerativer und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem und andere Körpergewebe bieten könnten.

Die LPT-Plattform wurde von Innocan Pharma bereits am 7. Oktober 2019 zum Patent angemeldet und befindet sich derzeit in präklinischen Tests für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerztherapie in der Veterinär- und Humanmedizin. Erste klinische LPT-Studien an Hunden mit Osteoarthritis und refraktärer (arzneimittelresistenter) Epilepsie haben erfolgreiche Ergebnisse gezeigt. So zum Beispiel eine Bioverfügbarkeit von CBD von fast 100 %, verglichen mit einer Bioverfügbarkeit von 6,5-20 % beim Menschen bei oraler Verabreichung. Außerdem konnte das CBD im Blutplasma der Hunde über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen nachgewiesen werden, in dem die Symptome deutlich abnahmen.