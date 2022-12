Neolith beschleunigt seine internationale Expansionsstrategie mit der Eröffnung zweier Vertriebszentren in Australien

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Neolith, der Weltmarktführer im Bereichdes gesinterten Steins konnte gestern die offizielle Eröffnung seiner beidenneuen Vertriebszentren in Australien mit einer Veranstaltung in Melbournefeiern, an der mehr als 200 Architekten, Inneneinrichter, Top-Vertreter derDesign-Community und Markenliebhaber beteiligt waren, die einen ganz speziellenAbend zur Feier dieses großartigen Moments erlebten. Die Gäste, die aus allenGroßstädten des Landes anreisten, hatten die Gelegenheit, aus erster Hand dasNobeldesign und die vorgestellten architektonischen Lösungen kennenzulernen, umsich für die Gestaltung einzigartiger Räume und vieler Anwendungen, wie Küchen,Badezimmer, Bodenbeläge, Hausfassaden und selbst exklusive Designermöbelinspirieren zu lassen." Unsere internationale Wachstumsagenda spiegelt die hohe weltweite Nachfragenach unserer Marke wider, die immer mehr Fachleute der Branche undEndverbraucher in der ganzen Welt inspiriert . Dies hat uns zwei neueVertriebszentren in Melbourne und Sydney gebracht, um die Nachfrage auf demaustralischen Markt für zahlreiche Anwendungen - insbesondere Küchen, Badezimmerund Inneneinrichtungen - zu befriedigen", sagte José Luis Ramón, CEO der NeolithGroup . " Dies war nur dank der Leidenschaft und des Engagements unsererglobalen und lokalen Teams möglich. Und wir werden natürlich unser Wachstum inder Asien-Pazifik-Region weiter beschleunigen, wo wir Anfang des nächsten Jahresweitere Neueröffnungen vorstellen werden".An diesem Abend konnten unsere Gäste die hochmodernen Designs von Neolith anunserem Standort in Melbourne berühren, spüren und sich davon inspirierenlassen. Das Catering der Veranstaltung wurde von Andrew McConnells HandmadeEvents übernommen und das Unterhaltungsprogramm gestaltete die ViolinistinSamantha Abela und DJ Niki Dé Saint. Live Art wurde von Juddy Rollerpräsentiert, die eine exklusive Arbeit auf einer Neolith-Oberfläche schuf. DasNeolith-Team war darüber hinaus begeistert, Alisa & Lysandra, frühereTeilnehmerinnen von The Block und renommierte Designerinnen, begrüßen zu dürfen.Mitglieder des Executive Teams waren bei der Veranstaltung ebenfalls anwesend,wie auch lokale Mitarbeiter, die der Eröffnung der Vertriebszentren in Melbourneund Sydney ihren offiziellen Charakter verliehen.Diese neuen Vertriebszentren geben den Branchenvertretern und Endkunden inAustralien direkten Zugang zu Neoliths begehrten Produktkollektionen und dieMöglichkeit, mit der umfangreichen Auswahl architektonischer Oberflächen zuexperimentieren und sich für die Gestaltung einzigartiger Räume inspirieren zulassen.Nach den hohen Investitionen, die das Unternehmen in der Asien-Pazifik-Region