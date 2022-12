Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT, US: SCLTF) hat sein riesiges Projektportfolio an Batteriemetallen in Saskatchewan und Manitoba durch kostengünstiges Staking nochmals erheblich vergrößert. Wie das Unternehmen gestern meldete, hat man einen 148,6 km² großen Claim-Block mit Seltene-Erden-Pegmatiten bei Jan Lake, 60 km westlich von Creighton, Saskatchewan und Flin Flon, Manitoba abgesteckt. Der Highway 106 verläuft durch den Claim-Block und bietet Searchlight eine unmittelbare Explorationsinfrastruktur und Zugang zu den Pegmatit-Zielen. Historische Beprobungen weisen auf anomale Seltene Metalle wie Beryllium, Rubidium, Gallium, Tantal, Cäsium und Lithium hin. Es fallen keine Lizengebühren an.

Diese neuen Searchlight-Claims grenzen nördlich an den Claim-Block Hanson Lake Rare Metals von Searchlight an (Karte 1). Frühere Arbeiten in diesem Gebiet beschränkten sich größtenteils auf regionale Kartierungen, bei denen mehrere Pegmatiteinheiten identifiziert wurden, die jedoch nicht beprobt oder chemisch definiert wurden. Darüber hinaus konzentrierten sich einige akademische Arbeiten und ein einziges Explorationsprogramm auf Seltenmetall-Pegmatite innerhalb eines Kilometers vom Highway 106. Einige der Pegmatite innerhalb des neuen Claim-Blocks wurden als Beryllium-Pegmatite mit anomalen Beryllium-, Rubidium-, Gallium-, Tantal-, Cäsium- und Lithiumwerten kartiert.

Stephen Wallace, CEO von Searchlight erkärte: „Dieses neu abgesteckte Gebiet ist eine bedeutende Ergänzung zu Searchlights Portfolio an hochwertigen Zielen mit kritischen Elementen in Saskatchewan. Die Jan Lake Pegmatite waren schon seit einiger Zeit auf dem Explorationsradar von Searchlight und wurden sofort abgesteckt, als das Gebiet offen wurde.“



Karte 1 - Lage der Jan Lake Pegmatite Claims von Searchlight in Saskatchewan

Fazit: Nur wenige Investoren haben die kanadische Provinz Saskatchewan auf dem Schirm. In British Columbia, Quebec oder Ontario gibt es zigmal mehr Explorer und Projekte mit entsprechenden Nachrichten und größerer Öffentlichkeit. Dabei sind die geologischen Voraussetzungen für Entdeckungen in Saskatchewan prinzipiell keineswegs schlechter als in anderen kanadischen Provinzen. Es wurde in Saskatchewan einfach nur ein Bruchteil in die Exploration investiert. Searchlight nutzt die Situation zu seinen Gunsten und schnappt bei günstigen Gelegenheiten zu. Das ist die Handschrift von CEO Steven Wallace. Niemand kann heute sagen, was in den neu abgesteckten Pegmatiten steckt: Seltene Erden oder vielleicht Lithium? Das muss jetzt durch Exploration herausgefunden werden. Das Ergebnis ist offen wie bei anderen Pegmatiten auch, die derzeit im Lithiumhartgesteinboom in anderen Provinzen für teures Geld gekauft werden. Man stelle sich für einem Moment nur einmal vor, was im Markt los wäre, hätte sich Searchlight ein ähnlich großes Grundstück mit Pegmatiten in James Bay Quebec gesichert.

