REWE startet "REWE Spar-Assistent" auf Instagram / Chatbot informiert Nutzer innen ab sofort über wöchentliche Coupons in der REWE App

Köln (ots) - Nach WhatsApp startet REWE den nächsten Schritt in der

Digitalisierung der Angebotskommunikation über Social Media: den "REWE

Spar-Assistent". Dabei handelt es sich um einen Chatbot, der mit User:innen im

privaten Nachrichtenbereich von Instagram kommuniziert und sie unter anderem

wöchentlich über neue attraktive Coupons in der REWE App informiert. Der direkte

Austausch über Messenger boomt, so wechseln eine Milliarde Nachrichten pro Tag

zwischen Nutzer:innen und Marken. Und 75 Prozent der Social-Media-User:innen

bevorzugen das Direct Messaging, um mit Marken in den Austausch zu gehen*.



Diese Zahlen machen den Instagram-Chatbot für REWE sowohl für die Ansprache von

Kund:innen auf einer persönlicheren Ebene als auch für die Kommunikation der

Angebote interessant. Hinzu kommt, dass immer mehr Nutzer:innen klassische

Angebotsanzeigen im Social-Media-Umfeld direkt als Werbung wahrnehmen und

schnell darüber hinwegscrollen, da sie nicht genügend zur Interaktion einladen.

Der interaktive Chatbot dagegen präsentiert die REWE Angebote und Coupons

innerhalb der Instagram-Nachrichten mit einer persönlichen Ansprache.

Nutzer:innen können sich hierbei darauf verlassen, auch ohne große Mühe keine

Coupons in der REWE App zu verpassen.