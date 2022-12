Wirtschaft Trend zum Arbeiten im Alter gestoppt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Trend zum Arbeiten im Alter ist in Deutschland gebrochen - ausgerechnet jetzt, wo Arbeitskräfte dringender gebraucht werden denn je. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), über die die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) an diesem Wochenende berichten wird.



Die Forscher haben ermittelt, dass die Erwerbstätigenrate der Über-60-Jährigen schon seit einigen Jahren stagniert. So arbeiteten in der Spitze im Jahr 2019 noch 80,1 Prozent der 60-jährigen Männer, 2021 waren es nur noch 79,3 Prozent. Bei den Frauen fiel die Erwerbstätigkeit zuletzt von 72 Prozent im Jahr 2020 auf 71,1 Prozent im vergangenen Jahr.