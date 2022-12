Haben Sie Lust auf die nächsten Top-Performer am größten Aktienmarkt der Welt? Professionell begleitet von Martin Goersch und Mike Seidl haben Sie jetzt kurze Zeit die Chance den Börsendienst von "America's Most Wanted" mit 25 Prozent Kennenlern-Rabatt zu bekommen. Hier mehr erfahren!

Am heutigen Donnerstag stehen weitere wichtige geldpolitische Entscheidungen auf den Zetteln. So werden die Bank of England, die Europäische Zentralbank und die Schweizerische Nationalbank (09:30 Uhr) ihre Zinsentscheide mitteilen.

So sagte Powell, dass die jüngsten Anzeichen dafür, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, für die Zentralbank nicht ausreichen, um mit den Zinserhöhungen nachzulassen: "Es bedarf wesentlich mehr Beweise, um darauf vertrauen zu können, dass die Inflation auf einem nachhaltigen Abwärtspfad ist", so Powell auf der Pressekonferenz nach der Sitzung.

Europas Aktien tendieren am Donnerstag niedriger. Die globalen Märkte haben nach dem jüngsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed nachgegeben. Am heutigen Donnerstag stehen weitere wichtige Updates von Zentralbanken an.

