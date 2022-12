Nachdem der DAX bereits am 5. Januar mit 16.271 Punkten seinen Höchststand in diesem Jahr erreicht hatte, liegt der deutsche Leitindex kurz vor Jahresende knapp 13 Prozent im Minus. Zur Finanzkrise 2008 schlug dagegen ein Minus von 40 Prozent zu Buche.

Europäische aktien steuern auf das schlimmste Jahr seit 2018 zu. Und auch die Wall Street-Aussichten für 2023 sind ernüchternd. Sowohl die Bank of America als auch Goldman Sachs erwarten, dass europäische Aktien in der ersten Jahreshälfte fallen werden, bevor sie sich erst in der zweiten Jahreshälfte erholen. Die Bank of America ist besonders bearish und prognostiziert einen DAX-Stand von 14.300 Punkten zum Jahresende 2023.