IsoEnergy meldet die Begleichung eines Teils der Zinszahlung in Aktien sowie das Ausscheiden von Andy Carmichael

Saskatoon, Saskatchewan, 28. Dezember 2022 - IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ ) (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) hat zugestimmt, einen Teil der fälligen Zinszahlungen an Queen's Road Capital Investment Ltd. („QRC“) (TSXV: QRC) zum 31. Dezember 2022 in Stammaktien zu begleichen.

Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 18. August 2020 zwischen QRC und dem Unternehmen (die „QRC-Schuldverschreibung 2020“) schuldet das Unternehmen QRC zum 31. Dezember 2022 Zinsen in Höhe von 255.000 USD, wovon 74.998,74 USD durch die Ausgabe von 34.246 Stammaktien des Unternehmens („Aktien“) zu einem angenommenen Preis von 2,19 USD beglichen werden. Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 6. Dezember 2022 zwischen QRC und dem Unternehmen (die „QRC-Schuldverschreibung 2022“) schuldet das Unternehmen QRC zum 31. Dezember 2022 Zinsen in Höhe von 27.760 USD, wovon 6.937,92 USD durch die Ausgabe von 3.168 Stammaktien des Unternehmens („Aktien“) zu einem angenommenen Preis von 2,19 USD beglichen werden.

Gemäß den Bedingungen der QRC-Schuldverschreibung 2020 und der QRC-Schuldverschreibung 2022 ist der Teil der an QRC zu zahlenden Zinsen, der 2,5 % pro Jahr entspricht, in Aktien zu einem Preis pro Aktie zu zahlen, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs pro Aktie an der TSX Venture Exchange („TSXV“) an den zwanzig aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht, die drei Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum dieser Zinsen enden. Der Anteil der an QRC zu zahlenden Zinsen für die QRC-Schuldverschreibung 2020 und die QRC-Schuldverschreibung 2022 in Höhe von 6,0 % bzw. 7,5 % pro Jahr ist in bar zu zahlen. Die Ausgabe der Aktien an QRC steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV.

IsoEnergy gibt außerdem bekannt, dass Andy Carmichael, Vice President, Exploration, mit Wirkung vom 31. Dezember 2022 das Unternehmen verlassen wird, um sich anderen Interessen zu widmen. Tim Gabruch, President und Chief Executive Officer, kommentierte: „Im Namen des Unternehmens möchte ich Andy für all seine wertvollen Beiträge seit IsoEnergys Anfangstagen danken. Vor allem seine Rolle bei der Entdeckung und Weiterentwicklung der Lagerstätte Hurricane war sehr wichtig. Wir wünschen Andy alles Gute für die Zukunft.“