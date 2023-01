Derzeit liegt der Preis für eine Feinunze Gold bei circa 1.850 US-Dollar. Diese Marke wurde zuletzt im Juni 2022 erreicht. In den vergangenen drei Monaten stieg der Goldpreis um mehr als acht Prozent. Die Turbulenzen an den Aktienmärkten, Rezessionsängste sowie Goldkäufe der Notenbanken brachten Anleger auf die Idee, in Gold umzuschichten.

Voller Hoffnung ist w:o-User Goldforall. Im Goldforum auf wallstreet:online schreibt er: "Die allgemeinen Jahresprognosen für 2023 gehen von einem stärkeren Goldpreis aus. Auf jetzigem Niveau bis hoch auf 4.000 US-Dollar – alles ist dabei. Was mich für 2023 positiv stimmt: Der US-Dollar scheint seinen Höchststand gesehen zu haben. Außerdem wird die Fed die Zinsen weniger stark erhöhen und im Laufe des Jahres vermutlich vielleicht sogar wieder senken. Eigentlich ein Umfeld für einen steigenden Goldpreis! Die alten Hochs sollten demnach möglich sein. Wenn der Markt von einer Dollarschwäche ausgeht und von einem leicht steigenden Goldpreis, rücken die Minen-Aktien wieder in den Mittelpunkt. Nachdem Werteverlust in den vergangenen Monaten gibt es ordentlich Nachholpotenzial. Letztendlich ist der Zeitpunkt uninteressant, gibt es doch zurzeit keine bessere Alternative. Gut aufgestellt wartet man einfach ab und legt regelmäßig nach."