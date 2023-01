"Die Goldbullen sind los: Sechs-Monats-Hoch nur der Anfang" schickten wir noch gestern über die Ticker. Heute fragten wir bei Marcel Torney, smallCAP Champions-Chefredakteur nach, wie er die Goldpreis-Entwicklung einschätzt. >> Tipp aus der Redaktion, passend zum Thema: Sie können sich hier Marcel Torneys Gold Geheimtipp 2023 noch kostenlos (!) herunterladen.

Torney berichtet in seinem Börsendienst regelmäßig über die besten Chancen für Anleger im Edelmetallsektor. Seine Meinung zum Thema Gold als Anlagechance im vollen Wortlaut:



"Goldinvestments gehören in jedes gut diversifizierte Depot. Was abgedroschen klingen mag, hat aber durchaus seine Berechtigung. Das zeigte sich einmal mehr im letzten, überaus turbulenten Börsenjahr. Während andere Assetklassen in 2022 zum Teil herbe Verluste verzeichneten, blieb Gold auf Jahressicht stabil.

Um die Perspektiven für das Jahr 2023 auszuloten, lohnt ein Blick zurück ins Jahr 2022. Gold bildete von September bis in den November hinein einen tragfähigen Boden aus und arbeitet seitdem mit Vehemenz an einem Comeback. Zuletzt räumte Gold den Widerstandsbereich um 1.820 US-Dollar aus dem Weg und nahm daraufhin weiter Fahrt auf.

Mit Blick auf die sich zusehends aufhellende Gemengelage würde es mich persönlich nicht überraschen, sollte Gold in diesem Jahr die Hochs aus 2022 übertreffen können. Vor diesem Hintergrund werden auch die Produzentenaktien immer interessanter. Im Börsendienst smallCAP Champions haben wir bereits im November damit begonnen, unseren Fokus auf den Edelmetallsektor zu richten, denn neben Gold könnte auch Silber in 2023 zu den positiven Überraschungen avancieren", so Edelmetall-Experte Marcel Torney.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion