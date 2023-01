Canada Silver nimmt neue Mitglieder in das Board of Directors auf

Coquitlam, BC, 6. Januar 2023 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich bekannt zu geben, dass zwei neue Mitglieder in das Board of Directors berufen wurden. Mit der Berufung von Daniel Barrette in das Board of Directors wurde eine freie Stelle besetzt, und Annemette Jorgensen wurde als zusätzliches Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens bestellt.

Daniel Barrette verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bergbausektor, einschließlich umfangreicher Erfahrung in der Leitung und Umstrukturierung von Bergbauunternehmen. Herr Barrette war maßgeblich an der Umstrukturierung und Entwicklung von SearchGold Resources Inc. von 2011 bis zum erfolgreichen RTO durch Ubika Corp. im Jahr 2013, einschließlich einer Finanzierung in Höhe von 54 Millionen Dollar, beteiligt. Herr Barrette hat börsennotierte und private Bergbauunternehmen beim Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) unterstützt, einschließlich des Absteckens von Claims, sowie beim Aufbau und der Entwicklung von Geschäften in der DRC, wo er über umfangreiche strategische Kontakte verfügt. Vor SearchGold war er COO von Gilla Inc. bis zu dessen RTO mit Snoke Distribution Canada Ltd. sowie President und CEO von Affinor Resources Inc.

Frau Jorgensen bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Finanzen, Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations sowie Erfahrung als Board-Mitglied von an der TSXV notierten Emittenten in das Board ein. Annemette Jorgensen war zuvor Mitglied im Board of Directors von Canada Silver Cobalt und Granada Gold Mine Inc. Als Manager of Debentures Investments bei Samoth Capital Corporation hat Frau Jorgensen mehrere Millionen Dollar eingeworben und die Renditen für die Aktionäre erheblich gesteigert. Sie ist Absolventin des CÉGEP Quebec und ergänzte ihre Ausbildung durch Kurse in Betriebswirtschaft und Marketing sowie den Canadian Securities Course.

Das Board of Directors besteht nun aus fünf Mitgliedern: CEO Frank J. Basa, President Matthew Halliday, Dianne Tookenay, Daniel Barrette und Annemette Jorgensen.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.