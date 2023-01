Der Kursverfall bei Trulieve Cannabis nahm im Dezember vergangenen Jahres noch einmal Fahrt auf. Sah es zu Monatsbeginn noch nach einer Erholung aus, drehte der Wind kurz darauf und die Aktie geriet massiv unter Druck.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Trulieve Cannabis hieß sah das Chartbild noch vergleichsweise interessant aus. So hieß es am 23.11. unter anderem „[…]Symmetrische Dreiecke sind ambivalente Formationen. Entsprechend offerierte die Konstellation eine 50 : 50 Chance. Trulieve Cannabis brach über die Oberseite aus und entwickelte hierbei zunächst ansprechende Dynamik. Nun muss es der Aktie jedoch gelingen, den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten. Ein Sprung über die 15 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig und käme mit Blick auf das gut ausgebaute Cluster einem Befreiungsschlag gleich. Etwaige Rücksetzer sollten auf 11 US-Dollar begrenzt bleiben. Der Ausbau eines neuen Verlaufstiefs (sprich Kurse unterhalb von 8,2 US-Dollar) würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. […] Aus charttechnischer Sicht sind die Claims klar abgesteckt. Trulieve Cannabis muss über die 15 US-Dollar, um sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 17 US-Dollar oder gar in Richtung 20 US-Dollar zu eröffnen. Rücksetzer sollten hingegen auf 11 US-Dollar begrenzt bleiben, um nicht Gefahr zu laufen, auf der Unterseite noch einmal in Bedrängnis zu geraten.“