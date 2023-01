Die Wall Street am Freitag mit den US-Arbeitsmarktdaten und den niedrigeren Stundenlöhnen mit einer Rally - aber diese Rally passiert einmal mehr gegen den Wunsch der Fed! Denn steigende Aktienmärkte und fallende Renditen lockern die financial conditions erheblich und machen aus Sicht der US-Notenbank die Inflation dauerhafter. Die Fed will aber die Wirtschaft (und die Märkte!) nach unten bringen - im Glauben, wenn die Rezession dann da ist durch eine geldpolitische Wende wieder alles heil machen zu können (dieser Größenwahn ist aber ein schwerer Irrtum!). Dennoch hat diese Rally noch weiteres Potential, sodass im kurzen Zeitfenster Rücksetzer wohl Kaufgelegenheiten darstellen. Morgen spricht Jerome Powell, am Donnerstag dann die US-Infationsdaten..

Hinweise aus Video: