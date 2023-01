Was nach dem starken Jahresauftakt zu erwarten ist

Das gilt insbesondere angesichts der hohen Inflation, die uns noch eine Weile begleiten dürfte. Denn Aktien lassen als Sachwerte langfristig die Inflation weit hinter sich. So stieg zwar die Inflation in den USA seit 1947 um durchschnittlich 3,5 % p.a., aber der Aktienmarkt in Form des Dow Jones stieg um 7,2 % p.a.!

Es gibt also einige Parallelen zu den Krisen von 2022. Könnte also auch 2023 zum Wendejahr werden? Und wie können Sie sich dafür positionieren?

in dieser Woche war mehrfach von einem „starken Jahresauftakt“ an den Aktienbörsen zu lesen. Das gilt aber mehr für den DAX und andere europäische Indizes. In den USA war der Jahresstart eher verhalten. Trotzdem wird 2023 ein wichtiges Aktienjahr werden!

