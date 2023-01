NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Kurzfristig gäben die sinkenden Gaspreise Anlass zur Hoffnung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Europageschäftes der Ludwigshafener, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der geringeren Nachfrage und der anhaltend niedrigeren Spreads in der chemischen Industrie sehe er aber immer noch einen erheblichen Ertragsüberhang beim Chemiekonzern./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023

