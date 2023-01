Gold nähert sich mit großen Schritten der Marke von 1.900 US-Dollar. Silber hat die 24 US-Dollar fest im Blick. Die aktuelle Gemengelage treibt die Aktienkurse der Gold-Silberproduzenten maßgeblich an. Auch Hecla Mining kann vom Preisanstieg der Edelmetalle profitieren.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Hecla Mining überschrieben wir am 30.12. mit „Neuer Schwung muss her“. Damals notierte die Aktie im Bereich von 5,5 US-Dollar und es hieß unter anderem „[…] Die Erholung bei Hecla Mining wurde aus charttechnischer Sicht durch den im Bereich von 3,5 US-Dollar ausgebildeten Doppelboden initiiert. Die Ausbruchsbewegungen über die 4,0 US-Dollar, über die 4,8 US-Dollar und über die 200-Tage-Linie manifestierten schließlich die Trendwende. Hecla Mining klopfte bereits vorsichtig am Widerstandsbereich um 5,9 US-Dollar an, musste aber erkennen, dass diese Hürde noch zu hoch war. Das könnte sich aber ändern, wenn es entsprechende Unterstützung von den Edelmetallpreisen geben würde. […] Kurzum. Hecla Mining muss über die 5,9 US-Dollar, um sich weiteres Aufwärtspotential zu eröffnen. In der aktuellen Konstellation sollte es nicht mehr unter die 4,8 US-Dollar gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

Die starke Performance von Gold und Silber machte Hecla Mining zuletzt Beine. Die Aktie löste sich von den 5,5 US-Dollar und lief in Richtung 5,9 US-Dollar. Dieses Mal gelang es Hecla Mining, den Widerstand zu durchbrechen und so ein frisches Kaufsignal auszulösen.

Nun wäre es wichtig, wenn die Aktie den Ausbruch weiter vorantreiben könnte. Bislang entwickelt sich der Vorstoß recht verhalten und das wirft wiederum Fragen auf. Ein erneuter Rücksetzer unter die 5,9 US-Dollar wäre ein klares Warnsignal. Um das Kaufsignal weiter zu entwickeln, muss es Hecla Mining nunmehr gelingen, sich oberhalb von 6,0 US-Dollar festzusetzen; idealerweise mit einem Vorstoß über die 6,3 US-Dollar. Auf der Unterseite sollte es nun tunlichst nicht mehr unter die 5,5 US-Dollar gehen. Anderenfalls wäre Obacht geboten.