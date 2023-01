Yili Group bietet Online-Führungen ihrer Industriekette rund um die Welt an

Am Silvesterabend 2022 sendete Yili außerdem einen 15-stündigen Live-Stream in den sozialen Medien, bei dem denkwürdige Feiern und Countdown-Aktionen in zehn Regionen der Welt übertragen wurden. Über die Plattform für Online-Führungen präsentiert Yili internationalen Kunden erstmals seine satten Weiden, hochwertigen Produktionsstätten und Innovationszentren auf der ganzen Welt über Live-Streaming, kurze Videos und Virtual-Reality-Darstellungen.

HOHHOT, China, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Heutzutage wächst weltweit das Gesundheitsbewusstsein. Als entscheidender Indikator für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ist die Gewährleistung eines gesunden Lebens und die Förderung des Wohlbefindens für alle auch ein wesentliches Ziel für Milcherzeuger. Am 3. Januar startete Yili eine neue Plattform mit dem Thema „Online-Tour: Networking Yili's Global Value Chain", um globale Zielgruppen dazu einzuladen, Yilis kontinentübergreifende Industriekette online zu erkunden und das Streben des Unternehmens nach „100 % geeigneten, 100 % sicheren, 100 % gesunden" Produkten zu verfolgen. Die offizielle Plattform der Online-Führung wird auf der globalen Website von Yili verfügbar sein.

Yili hält an seiner Unternehmensüberzeugung fest, dass „Yili die beste Qualität bedeutet", und setzt sich dafür ein, für die Öffentlichkeit jederzeit und überall offen und transparent zu sein. Yili hat seine Anlagen bereits 2005 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und diese Anlagen sind inzwischen zu bekannten industriellen Tourismuszielen für Verbraucher geworden, die an den Prozessen der Milchproduktion und des Qualitätsmanagements von Yili interessiert sind.

Aufbau eines globalen Gesundheitsökosystems

Yili möchte sein globales Gesundheitsökosystem stärken, indem es in globale Ressourcen, Innovationen und Marktsysteme investiert. Das Unternehmen hat weltweit 15 FuE-Zentren und 75 Produktionsstätten eingerichtet. Darüber hinaus arbeitet es mit über 2.000 weltweiten Partnern in 39 Ländern auf sechs Kontinenten zusammen.

Yili hat eine „Molkerei-Brücke" über den Pazifik geschaffen, an der Oceania Dairy, Westland Milk Products und Partner-Milchbetriebe in Neuseeland beteiligt sind. Yili Satine New Zealand Whole Milk (neuseeländische Vollmilch), Westgold Butter, Jinlingguan RuiHu Infant Milk Powder (Säuglingsmilchpulver) und andere Produkte werden aus der köstlichsten Milch der Welt hergestellt.