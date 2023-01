Top 50 Dividenden-Aktien im Winter 2023

Die Höhe der Kursgewinne hängt von der Gewinnentwicklung des Unternehmens ab. Wer an der Börse also hohe Renditen erzielen möchte, sollte in schnell wachsende Unternehmen investieren. Wie die aktuelle Börsenlage zeigt, schlägt diese Logik regelmäßig fehl. Der Grund ist die hohe Unsicherheit zukünftiger Gewinne von Unternehmen, die ihre Umsätze zwar rasch steigern, aber oft noch Verluste einfahren. Noch schlimmer wird die Lage, wenn Scharen von Investoren in Zeiten steigender Kurse auf…

Noch vor einem Jahr wurden Dividenden-Investoren von Tech-Aktionären belächelt. Doch in schweren Börsenzeiten zeigt sich die wahre Stärke von Dividenden-Aktien. Heute ist froh, wer in solide Dividenden-Aktien investiert ist. So hat der Nasdaq auf Jahressicht knapp 30 Prozent an Wert verloren und viele dividendenlose Tech-Aktien noch deutlich mehr. Unsere Top 50 Dividenden-Aktien hingegen haben deutlich besser performt.

