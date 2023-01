Rio Tinto steigert Eisenerzlieferungen - Übernahme treibt Kupferproduktion an

"Die Übernahme von Turquoise Hill Resources stärkt unser Kupferportfolio und zeigt unsere Fähigkeit, Kapital diszipliniert einzusetzen, um im Bereich der Materialien zu wachsen, die die Welt für die Energiewende braucht", sagte Unternehmenschef Jakob Stausholm laut der Mitteilung. Die erhöhte Produktion kommt zu einem günstigen Zeitpunkt: Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa äußerte sich sehr optimistisch mit Blick auf Rohstoffe aufgrund der wieder anziehenden Nachfrage in China und unzureichenden Investitionen in das Angebot.

LONDON (dpa-AFX) - Beim Bergbauriesen Rio Tinto ziehen die Eisenerzlieferungen stärker an als erwartet. Die Exporte aus den Betrieben in der Region Pilbara betrugen in den drei Monaten bis Ende Dezember 87,3 Millionen Tonnen, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Das war ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Die Ziele für das laufende Jahr für die Produktion behielt das Unternehmen weitgehend bei. Nur die Prognose für die Kupferproduktion hob der weltweit größte Eisenerzproduzent nach dem Zukauf der kanadischen Bergbaugesellschaft Turquoise Hill Resources deutlich an.

