Alpha Lithium erhält Bohrlizenzen für den Salar Hombre Muerto in Argentinien

Das Unternehmen erwartet den sofortigen Beginn von Bohrungen in seinem zweiten großen Lithium-Projekt in der Provinz Salta, Argentinien

VANCOUVER, British Columbia, 17. Januar 2023 – Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ...), ein Unternehmen mit zwei großen, unerschlossenen Lithiumvorkommen in der Region Salta in Argentinien, freut sich, mitteilen zu können, dass es Lizenzen für die Aufnahme von Explorationsarbeiten auf seinen Grundstücken im Salar del Hombre Muerto ("Hombre Muerto") in Argentinien erhalten hat.

Das Unternehmen führt bereits die vorgeschriebenen Gesundheits- und Sicherheitsprüfungen der Bohranlage und der Besatzung der ersten Bohranlage durch, die voraussichtlich noch in diesem Monat für den Beginn der Bohrungen mobilisiert werden kann. Alpha hat sich eine zweite Bohranlage gesichert, die so bald wie möglich im Jahr 2023 in den laufenden Betrieb aufgenommen werden soll.

Alpha beabsichtigt, in den nächsten 12 Monaten bis zu 12 Bohrungen auf seinem mehr als 5.000 Hektar großen Grundstück Hombre Muerto durchzuführen, zusätzlich zu mehreren neuen Vertical Electrical Sounding (VES"-Kampagnen) (siehe News vom 16. August 2022).

Hombre Muerto gilt als einer der begehrtesten Salare in Südamerika, da er (i) die höchsten Lithium-Sole-Grade, (ii) die geringsten Verunreinigungen und (iii) die höchsten Durchflussraten in Argentinien aufweist. Hombre Muerto ist der am längsten produzierende Salar Argentiniens, in dem Livent Corp seit über 25 Jahren 20.000 Tonnen/Jahr Lithium in Batteriequalität produziert.

Zurzeit kontrolliert das Unternehmen über 5.000 Hektar in Hombre Muerto. Bisher wurde der Salar hauptsächlich von drei großen, multinationalen Unternehmen kontrolliert: (i) dem ältesten argentinischen Hersteller von Lithiumchemikalien, Livent Corp, (ii) dem koreanischen Unternehmen POSCO und (iii) dem australischen Hersteller Allkem Ltd. Im Jahr 2022 kündigte POSCO nach einem Treffen mit lokalen Regierungsvertretern Pläne an, weitere 4 Milliarden US-Dollar in seine 10.000 Hektar in Hombre Muerto zu investieren, was seine Absicht verdeutlicht, die steigende Nachfrage nach Lithium zu bedienen.