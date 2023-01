Quantum Battery Metals bemüht sich aktiv um weitere Optionen auf den Erwerb von Batteriemetallkonzessionen

VANCOUVER, BC, 17. Januar 2023 /IRW-Press/ Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT) (OTC Pink: BRVVF) (FWB: 23B0) („Quantum“ oder das „Unternehmen“), ein Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt Batteriemetalle, prüft weiterhin den Erwerb von Batteriemetallkonzessionsgebieten und erweitert seinen Fokus auf Gelegenheiten im Kupferbereich. Das Unternehmen führt aktiv Gespräche über den Erwerb von Kupferprojekten - der Gedanke hinter diesen Aktivitäten leitet sich aus der für die nahe Zukunft prognostizierten erhöhten Nachfrage und dem daraus resultierenden Angebotsmangel für dieses Mineral ab. Das Managementteam wird die Überprüfung und Analyse der Gelegenheiten für den Erwerb von Konzessionsgebieten, die es aktuell im Blick hat, fortsetzen und gleichzeitig weitere Projekte mit Schwerpunkt auf Kupferbergbau verfolgen. Mit diesem neuen Vorhaben will das Unternehmen sein Portfolio an Vermögenswerten erweitern und in den Bereich eines der weltweit gefragtesten und wichtigsten EV-Batteriemetalle eintreten.

Eine chronische Lücke zwischen dem weltweiten Kupferangebot und der Kupfernachfrage, die voraussichtlich Mitte dieses Jahrzehnts beginnen wird, wird schwerwiegende Folgen für die gesamte Weltwirtschaft haben und sich auf den Zeitplan für das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050 auswirken. Kupfer ist für alle Pläne zur Energiewende unverzichtbar, aber die potenzielle Lücke zwischen Angebot und Nachfrage wird im Zuge dieser Wende voraussichtlich sehr groß sein. Substitution und Recycling werden nicht ausreichen, um den Bedarf seitens Elektrofahrzeugen, Strominfrastruktur und erneuerbaren Energien zu decken. Wenn nicht rechtzeitig ein massives neues Angebot auf den Markt kommt, wird das Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050 einen Kurzschluss erleiden und unerreichbar bleiben.[i]

Angesichts der für die nahe Zukunft prognostizierten steigenden Nachfrage und Angebotsverknappung verfolgt das Unternehmen eine Strategie zum Erwerb von Kupferprojekten. Die größten Volkswirtschaften der Welt haben sich verpflichtet, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, indem sie ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Sie bauen Solaranlagen, Windturbinen und Elektrofahrzeuge mit dem Ziel, erneuerbare Energien zur primären Energiequelle zu machen. Für all diese Vorhaben werden jedoch erhebliche Mengen an Kupfer benötigt - ein Metall, das aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit für die Herstellung umweltfreundlicher Technologien unverzichtbar ist.[ii] „Quantum konnte verschiedene Explorationsprojekte - vor allem in den Bereichen Lithium und Kobalt - erwerben, und durch die Aufnahme eines Kupferkonzessionsgebiets in das Portfolio werden wir unsere Fähigkeiten stärken, die gefragtesten Minerale an große, technologieorientierte Unternehmen zu liefern“, sagt Marc Momeni, Chief Executive Officer von Quantum Battery Metals.