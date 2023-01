DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 300 auf 265 Franken gesenkt. Die Kurse der großen Pharmakonzerne auf dem europäischen Kontinent dürften 2023 wesentlich von ökonomischen Faktoren abhängen und die Outperformance des Sektors sich umkehren, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Vor großen Herausforderungen stehe Roche, die hoch bewertet seien. Nachlassender Covid-Rückenwind und wenig Vertrauen in eine Krebsstudie mit Tiragolumab seien Gründe für die Abstufung. Zudem seien die Markterwartungen an die Mittel Actemra und Perjeta zu hoch und es mangele an sonstigen Kurstreibern./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 16:37 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 299,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 300

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m