Modern Meat informiert über Produktionsfortschritte in Erwartung neuer Bestellungen

VANCOUVER, BC, 19. Januar 2023 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich zu berichten, dass Modern Meat Inc. („Modern Meat“), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, bedeutende positive Fortschritte beim Ausbau der Produktionskapazitäten mit einem Co-Packer in Saskatchewan gemacht hat. Das Managementteam hat erste Tests mit Prototypen abgeschlossen und beabsichtigt, in den nächsten Monaten erste Produktionsläufe in die Wege zu leiten. Durch den Ausbau seiner Produktionskapazitäten wird Modern Meat seine Modern Seafood-Produkte in ausreichenden Mengen an größere Restaurants und Einzelhändler liefern können. Das Unternehmen rechnet mit einer anziehenden Nachfrage, nachdem der Wettbewerb in der Branche für pflanzliche Lebensmittel nachzulassen beginnt.

Das Unternehmen befindet sich seit mehreren Monaten in der Forschungs- und Entwicklungsphase mit dem Co-Packer, um sicherzustellen, dass die Anlage die Modern-Produkte in der erforderlichen Qualität und gemäß den Anforderungen des Unternehmens produzieren kann, insbesondere im Hinblick auf innovative Produkte im Portfolio wie Modern Crab Cake. „Unsere Produkte gehören wohl zu den hochwertigsten/komplexesten pflanzlichen Fleischalternativen auf dem Markt und wir halten an unserer Verpflichtung zu Qualitätsstandards fest“, sagt Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant-Based Foods. Das Portfolio von Modern Meat besteht aus hochwertigen „Fleisch“-Produkten aus pflanzlichem Protein. Das Produktionsverfahren ist entscheidend für das Erreichen eines angemessenen Standards in der Entwicklung der Rezepturen des Unternehmens. Herr Dhaliwal weiter: „Wir sind Zeugen eines großen Wandels, nachdem viele ursprüngliche Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln von ihrem ursprünglichen Kurs abzuweichen beginnen. Wir sind hier und wir bleiben. Ich freue mich über die Fortschritte zu berichten, die wir mit diesem neuen Co-Packer erzielt haben. Der Abschluss des Projekts wird es uns ermöglichen, weiter in den globalen Markt für Fischalternativen auf pflanzlicher Basis zu expandieren und qualitativ hochwertige Produkte an große Verkaufsstellen zu liefern.“