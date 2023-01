In unserer letzten Kommentierung zu Chevron am 03.01. thematisierten wir das Risiko einer aufziehenden Korrektur. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und es hat sich nicht sonderlich viel getan… Möglicherweise lösen die anstehenden Zahlen die aktuelle Patt-Situation auf.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Wie könnte es nun weitergehen? Es sollte nicht überraschen, wenn die Aktie nun erst einmal die Unterseite auslotet und die Zone 170 US-Dollar / 167 US-Dollar anläuft. Bei einem erfolgreichen Test der Zone 170 / 167 US-Dollar wäre alles im grünen Bereich. Allerdings könnte es eng werden, sollte Chevron darunter abtauchen. Ein Bruch der 167 US-Dollar könnte weitere Abgaben in Richtung 160 US-Dollar oder gar in Richtung 154 US-Dollar provozieren. Kurzum. In der aktuellen Gemengelage fällt es Chevron schwer, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Solange sich die Korrektur jedoch oberhalb von 167 US-Dollar abspielt, bleibt die Aktie im Spiel. Ein Ausbruch über die 190 US-Dollar würde das Chartbild auf der Oberseite klären. Bis dahin ist es jedoch ein weiter Weg. Zudem dürfte zunächst die Unterseite im Fokus stehen.“

Um es kurz zu machen. Die Aktie orientierte sich in der Folgezeit zwar in Richtung 170 US-Dollar / 167 US-Dollar, doch die betreffende Zone geriet bislang nicht ernsthaft in Gefahr. Chevron gelang es, die Konsolidierung von der heißen Zone fernzuhalten. Allerdings gelang der Aktie auf der Oberseite auch noch nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Aktuell ringt Chevron mit den 180 US-Dollar, doch erst ein Ausbruch der Aktie über die 190+ US-Dollar würde das Chartbild auf der Oberseite klären.

Kurzum. In den letzten Tagen bewegte sich Chevron in den Begrenzungen 170 US-Dollar bis 180 US-Dollar seitwärts. Der Markt wartet offenkundig auf frische Impulse. Diese könnten in einer Woche mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen kommen.