UBS stuft Porsche AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche AG von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Den sich nach Preissenkungen bei Tesla bahnbrechenden Preiskampf in der europäischen und US-amerikanischen Autoindustrie sieht Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie als "Sturm" für die Hersteller, während Zulieferer eher "sichere Häfen" seien. Bei Reifenproduzenten scheine der kurzfristig negative Ausblick eingepreist zu sein. Porsche dürfte bei sehr starken Auslieferungszahlen im Schlussquartal die Zielvorgaben für das Gesamtjahr problemlos erfüllt haben, so Hummel./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 08:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2023 / 08:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 104EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m