Metallic Minerals gibt Lizenzgebührenabkommen hinsichtlich Goldproduktion mit Parker Schnabel und Little Flake Mining von Fernsehserie Gold Rush auf Discovery Channel bekannt

Vancouver (British Columbia), ACCESSWIRE, 24. Januar 2023. Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG) (OTCQB: MMNGF) („Metallic Minerals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung eines Produktions-Lizenzgebührenabkommens (Royalty) hinsichtlich alluvialer Goldschürfrechte auf einer Länge von 5,5 Meilen in seinem Konzessionsgebiet Australia Creek in der Goldregion Klondike im kanadischen Territorium Yukon mit Little Flake Mining bekannt zu geben – einem Unternehmen, das Parker Schnabel gehört und von ihm betrieben wird, der aus der erfolgreichen Fernsehserie Gold Rush ( https://pr.report/njZ3F14N ) auf dem Discovery Channel bekannt ist.

Um das Video aufzurufen, klicken Sie hier. (https://www.youtube.com/watch?v=v_uinCOERG8)

Gemäß den Bedingungen des Abkommen erhält Little Flake die Exklusivrechte für den Abbau von Gold im Konzessionsgebiet Australia Creek, wobei Metallic Minerals einen Prozentsatz der Produktion als Lizenzgebühr erhält. Diese Partnerschaft wird das Know-how von Metallic Minerals im Bereich der Mineralexploration und die Erfahrung von Little Flake im Goldabbau kombinieren, um die Produktion und die Profitabilität für beide Konzerne in der Region zu maximieren. Herr Schnabel ist als äußerst erfahrener Bergmann bekannt und wurde im Dezember 2022 von der Regierung von Yukon mit dem Robert E. Leckie Award for Excellence in Environmental Stewardship für die Rekultivierungsarbeiten in den Klondike-Goldfeldern ausgezeichnet.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Parker und dem äußerst erfahrenen Bergbauteam von Little Flake und sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide Unternehmen lukrativ sein wird, zumal Little Flake eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Bereich der alluvialen Goldproduktion vorweisen kann“, sagte Greg Johnson, Chairman und CEO von Metallic Minerals. „Unsere jüngsten Goldentdeckungen bei Australia Creek stellen eine beträchtliche Erweiterung von Klondike in Richtung Osten dar und sind eine der größten Neuentdeckungen in diesem historischen Gebiet seit Jahrzehnten. Metallic Minerals ist einer der größten Eigentümer von alluvialen Goldminen-Schürfrechten in Yukon, einschließlich dieses großen Blocks von nicht abgebauten Schürfrechten in Klondike. Angesichts außergewöhnlicher Betreiber wie Little Flake rechnen wir mit beträchtlichem Potenzial für die Generierung signifikanter Produktionslizenzgebühren, mit denen wir unsere Hartgesteins-Silber- und -Kupferexplorationsprojekte in Yukon und Colorado finanzieren werden. Wichtige Kriterien für unsere Bewertung potenzieller zusätzlicher alluvialer Betreiber werden die nachgewiesene betriebliche Exzellenz und die Umweltverantwortung sein, die der Schwerpunktlegung von Metallic Minerals auf ESG-Werte entspricht.“