AT&T will 2023 operativen Gewinn steigern - hohe Abschreibungen 2022

DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomriese AT&T rechnet für das laufende Jahr mit mehr Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis. Bei den lukrativen Mobilfunk-Servicedienstleistungen peilt die Konzernleitung 2023 ein Umsatzwachstum um mindestens vier Prozent an, das Plus beim Breitbanderlös soll mindestens fünf Prozent betragen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll demnach um mindestens drei Prozent zulegen. Analysten hatten sich im Mittel mehr erhofft.

Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) dürfte aber 2023 infolge von hohen Pensionskosten und gestiegenen Zinsen auf 2,35 bis 2,45 Dollar sinken, nach 2,57 Dollar 2022. Mit mindestens 16 Milliarden US-Dollar fällt die erste Prognose für den freien Mittelzufluss 2023 bei AT&T zudem rund eine Milliarde niedriger aus als im Durchschnitt erwartet.